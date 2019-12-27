Англия

Не часто в чемпионате Англии проводят матчи в пятницу.

По календарю чемпионата Англии в пятницу, 27 декабря, очынй поединок проведут Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

В истории английской Премьер-лиги это будет всего 100-й матч, который состоится в пятницу.

По статистике, в предыдущих 99 встречах 48 побед одержали хозяева поля (48,5%). Этот показатель делает пятницу самым удачным днем недели для хозяев.

Встреча Вулверхэмптона и Ман Сити начнется в 21:45 по киевскому времени.

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