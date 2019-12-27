Не часто в чемпионате Англии проводят матчи в пятницу.
getty images
27 декабря 2019, 08:49
По календарю чемпионата Англии в пятницу, 27 декабря, очынй поединок проведут Вулверхэмптон и Манчестер Сити.
В истории английской Премьер-лиги это будет всего 100-й матч, который состоится в пятницу.
По статистике, в предыдущих 99 встречах 48 побед одержали хозяева поля (48,5%). Этот показатель делает пятницу самым удачным днем недели для хозяев.
Встреча Вулверхэмптона и Ман Сити начнется в 21:45 по киевскому времени.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.