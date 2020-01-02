Англия

Нападающий Леонардо Кампанья готов к переезду в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Sky Sports, представители Вулверхэмптона работают над переходом футболиста эквадорской Барселоны.

19-летний Леонардо Кампанья — высокий форвард (187 сантиметров), который в нынешнем сезоне провел 21 поединок во всех турнирах за свой клуб и отметился четырьмя голами.

В рамках последнего чемпионата Южной Америки среди 20-летних Кампанья стал лучшим бомбардиром с шестью голами.

Также отмечается, что игрок имеет испанский паспорт, что облегчит получение рабочей визы.

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