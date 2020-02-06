Английские футбольные власти решили отказаться от эксперимента с закрытием трансферного окна.
Мойзе Кин против Гарри Магуайра, Getty Images
06 февраля 2020, 14:59
Летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге снова будет закрываться 1 сентября, сообщает в своем твиттере журналист BBC Роб Харрис.
Английские футбольные власти решили отказаться от эксперимента с закрытием трансферного окна до начала сезона. Теперь трансферное окно в высшем английском дивизионе будет закрываться в то же время, что и в других европейских чемпионатах.
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Это решение было принято на собрании представителей клубов АПЛ.
Предлагаем также ознакомиться с итоговой таблицей зимних переходов в АПЛ.
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