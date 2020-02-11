FA и АПЛ расходятся во мнении по обязательной квоте на воспитанников

Англия

Данные реформы предвидятся из-за выхода Великобритании из ЕС.

Футбольная ассоциация и английская Премьер-лига находятся в процессе переговоров относительно изменения правил заявки клубов АПЛ.

Данные изменения предвидятся в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза, что влечет за собой смену статуса игроков-легионеров в АПЛ, которые являются гражданами ЕС.

Также на повестке появился вопрос и об увеличении обязательного количества мест в заявке клуба собственных воспитанников.

Футбольная ассоциация требует увеличить до 12 мест, АПЛ настаивает на 8. Об этом заявляет The Telegraph.