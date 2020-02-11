FA и АПЛ расходятся во мнении по обязательной квоте на воспитанников

Данные реформы предвидятся из-за выхода Великобритании из ЕС.
Getty Images
11 февраля 2020, 15:41
Футбольная ассоциация и английская Премьер-лига находятся в процессе переговоров относительно изменения правил заявки клубов АПЛ.
Данные изменения предвидятся в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза, что влечет за собой смену статуса игроков-легионеров в АПЛ, которые являются гражданами ЕС.
Также на повестке появился вопрос и об увеличении обязательного количества мест в заявке клуба собственных воспитанников.
Футбольная ассоциация требует увеличить до 12 мест, АПЛ настаивает на 8. Об этом заявляет The Telegraph.
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