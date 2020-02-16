Англия

Подопечные Юргена Клоппа имеют успешную длительную серию из выигрышей.

Ливерпуль выстрадал победу над Норвичем в 26-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, "красные" имеют в своем активе 17 побед подряд в английской Премьер-лиге. Рекорд принадлежит Манчестер Сити – 18 побед.

Таким образом, уже 24 февраля Ливерпуль может догнать "горожан", а 29 февраля и вовсе установить новый рекорд, если продолжат в том же духе.

Ранее сообщалось, что Мане забил 100 голов в Англии во всех турнирах.

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