Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок между "синими" и "красными".

Челси и Ливерпуль встретятся между собой в матче пятого круга (1/8 финала) Кубка Англии. Специалисты букмекерской конторы Parimatch считают фаворитом матча команду Юргена Клоппа.

Коэффициент на победу Ливерпуля составляет 2,5. Чуть выше коэффициент на триумф Челси – 2,75, а наименее вероятным исходом Parimatch считает ничью – 3,5.

Обе команды подходят ко встрече не в лучшем настроении: Челси сыграл вничью 2:2 с Борнмутом, а Ливерпуль проиграл впервые за 44 матча в Премьер-лиге – Уотфорду (0:3). Подробнее с предматчевыми раскладами вы можете ознакомиться в анонсе от Football.ua.

Матч Челси – Ливерпуль начнется сегодня в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.