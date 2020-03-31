Сенегалец ушел на 69 году жизни.
Папе Диуф, Goal.com
31 марта 2020, 23:55
Как сообщает Goal.com, пандемия коронавируса унесла жизнь 68-летнего Папе Диуфа.
Сенегалец известен тем, что в период с 2005-го по 2009-й был президентом футбольного клуба Олимпик Марсель.
Во Францию Диуф переехал в 18-летнем возрасте из африканской страны Чад и начал карьеру журналиста. Позже он переквалифицировался в спортивного журналиста, огромное внимание уделяя местному футбольному клубу, президентом которого стал через некоторое время.
Также Диуф был футбольным агентом. Самыми известными его клиентами были Базиль Боли и Жозеф-Антуан Белл.
За время правления Диуфа Марсель дважды становился вторым в Лиге 1, дважды был финалистом Кубка Франции и ни разу не поднимал над головой никаких трофеев.
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