Англия

Пьерпаоло Марино озабочен эпидемиологической ситуацией в Великобритании и судьбой Уотфорда.

Директор Удинезе Пьерпаоло Марино уверен, что Англия обязана последовать примеру Бельгии и остановить чемпионат — сообщает Independent.

По словам Марино, ситуация в Англии настолько критична, что продолжение чемпионата чревато серьезными последствиями.

Премьер-лига была, видимо, тронута заботой о себе из далекой Италии, но пресс-атташе АПЛ не преминул отметить, что Марино несколько искажает ситуацию, утверждая, что отмена чемпионата Бельгии — дело решенное.

Да, совет директоров бельгийской Про-Лиги принял решение не доигрывать сезон и объявить чемпионом Брюгге. Однако его еще должна утвердить Генеральная ассамблея клубов, запланированная на 15 апреля.

Интерес одного из руководителей Удинезе к ситуации АПЛ и его желание, чтобы сезон завершился "так, как есть", становится понятным, если вспомнить, что Джино Поццо, сыну владельца Удинезе Джампаоло Поццо, принадлежит Уотфорд.

"Лоси" занимают 17-е место, и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережают находящийся в зоне вылета Борнмут, и кто знает, чем все закончится, если первенство АПЛ все-таки доиграют.

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