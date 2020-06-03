Англия

Полузащитник Астон Виллы очень высоко ценит бельгийского коллегу из Манчестер Сити.

Капитан Астон Виллы Джек Грилиш рассказал, что использует хавбека Ман Сити Кевина Де Брюйне как пример для подражания.

"Де Брюйне! Я его просто обожаю. По-моему, он невероятен. , пожалуй, пытаюсь играть как Де Брюйне, особенно когда действую на позиции восьмого номера", — рассказал Грилиш Sky Sports.

"По-моему, у Кевина есть абсолютно все. Это очень классный игрок, который не получается достаточного признания. Он, вероятно, лучший футболист в Премьер-лиге и находится на вершине с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе на данный момент".

До конца сезона Астон Вилле предстоит бороться за спасение в Премьер-лиге – сейчас "вилланы" идут в зоне вылета, но имеют игру в запасе.

"Нас ожидают 10 важных матчей. Думаю, первый будет самым важным – если мы победим, то сразу же выберемся из зоны вылета", — отметил Грилиш.

Астон Вилла проведет свой первый матч после карантина 17 июня против Шеффилд Юнайтед.