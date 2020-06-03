Полузащитник Астон Виллы очень высоко ценит бельгийского коллегу из Манчестер Сити.
ДЖек грилиш, Getty Images
03 июня 2020, 23:00
Капитан Астон Виллы Джек Грилиш рассказал, что использует хавбека Ман Сити Кевина Де Брюйне как пример для подражания.
"Де Брюйне! Я его просто обожаю. По-моему, он невероятен. , пожалуй, пытаюсь играть как Де Брюйне, особенно когда действую на позиции восьмого номера", — рассказал Грилиш Sky Sports.
"По-моему, у Кевина есть абсолютно все. Это очень классный игрок, который не получается достаточного признания. Он, вероятно, лучший футболист в Премьер-лиге и находится на вершине с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе на данный момент".
До конца сезона Астон Вилле предстоит бороться за спасение в Премьер-лиге – сейчас "вилланы" идут в зоне вылета, но имеют игру в запасе.
"Нас ожидают 10 важных матчей. Думаю, первый будет самым важным – если мы победим, то сразу же выберемся из зоны вылета", — отметил Грилиш.
Астон Вилла проведет свой первый матч после карантина 17 июня против Шеффилд Юнайтед.