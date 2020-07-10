Англия

Лондонский клуб находится в поисках решения проблемы с первым номером.

Челси начал рассматривать варианты с приобретением вратаря, сообщает журналист Дункан Каслс.

По его информации, в сферу интересов "синих" попал Майк Меньян из Лилля. Портал Transfermarkt оценивает его в 17,5 миллионов евро. Действующее соглашение голкипера с французской командой истекает летом 2022 года.

В 37 играх во всех турнирах, Меньян 13 раз сохранил свои ворота "сухими".

Отметим, что Челси продолжает проявлять интерес к Андре Онана.