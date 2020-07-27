Англия

Английские клубы уже могут оформлять сделки.

Накануне английская Премьер-лига подошла к своему логическому завершению. Все команды заняли свои заслуженные (или не очень) места и ушли в отпуск.

С сегодняшнего дня клубы уже могут оформлять переходы. Трансферное окно официально открыто.

Закроется же оно 5 октября, как рекомендует УЕФА.

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Отметим, что ранее трансферы в Англии осуществлялись в период с десятого июня по первое сентября.