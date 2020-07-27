Английские клубы уже могут оформлять сделки.
ТОМАШ СОУЧЕК, WEST HAM UNITED
27 июля 2020, 13:19
Накануне английская Премьер-лига подошла к своему логическому завершению. Все команды заняли свои заслуженные (или не очень) места и ушли в отпуск.
С сегодняшнего дня клубы уже могут оформлять переходы. Трансферное окно официально открыто.
Закроется же оно 5 октября, как рекомендует УЕФА.
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Отметим, что ранее трансферы в Англии осуществлялись в период с десятого июня по первое сентября.