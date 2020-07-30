Англия

Раскрыты подробности апелляции, которую выиграли "горожане".

CAS раскрыл причины, следуя которому орган принял решение удовлетворить апелляцию Манчестер Сити касательно запрета на выступления в еврокубках в течение двух сезонов, сообщает The Guardian.

По данным источника, основной причиной положительного для "горожан" исхода стало то, что по мнению CAS, срок нарушения финансового фейр-плэй, в котором УЕФА обвинил клуб, уже истек.

Отмечается, что представители УЕФА увидели нарушение в том, что в 2012 и 2013 году Сити получал финансирование из компании, которая была зарегистрирована в качестве независимого спонсора, а по факту принадлежала владельцу "горожан" шейху Мансуру.

Примечательно еще то, что председатель CAS Руй Ботика Сантос был рекомендован на эту должность именно Сити. В дальнейшем, председатель выбирает себе представителей коллегии.

Ранее сообщалось, что ответный матч англичан в Лиге чемпионов против Реала может не состоятся.