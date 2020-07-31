Англия

Издание привело новые письма, которые опровергают сказанное Саймоном Пирсом в суде.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало новые документы Football Leaks по делу Манчестер Сити. Оно утверждает, что эти файлы подтверждают: директор "горожан" Саймон Пирс лгал во время слушания в CAS, утверждая, что не занимался переводами спонсорских денег.

Издание сообщает, что получило эти письма уже после слушаний.

Манчестер Сити в ответ назвал это "циничной попыткой повторного разбирательства по уже закрытому делу", а также отказался комментировать "вырванные из контекста письма".

Напомним, изначально УЕФА отстранил Манчестер Сити на два года от еврокубков и оштрафовал на 30 миллионов евро. Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял дисквалификацию, а также уменьшил штраф до 10 млн евро.