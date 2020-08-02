Англия

"Красные дьяволы" ищут усиление линии обороны.

Манчестер Юнайтед нацелился на Бенуа Бадьяшиля, но Монако требует за него не менее 30 миллионов евро, передает getfootballnewsfrance со ссылкой на TF1.

Источник утверждает, что в гонке лидирует Байер, а интерес Реала к игроку несколько преувеличен испанской прессой.

Бенуа Бадьяшиль провел 20 поединков в этом сезоне в футболке Монако, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что на защитника также претендует еще один английский клуб — Вулверхэмптон.