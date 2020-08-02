"Красные дьяволы" ищут усиление линии обороны.
Бенуа Бадьяшиль (слева), getty images
02 августа 2020, 08:58
Манчестер Юнайтед нацелился на Бенуа Бадьяшиля, но Монако требует за него не менее 30 миллионов евро, передает getfootballnewsfrance со ссылкой на TF1.
Источник утверждает, что в гонке лидирует Байер, а интерес Реала к игроку несколько преувеличен испанской прессой.
Бенуа Бадьяшиль провел 20 поединков в этом сезоне в футболке Монако, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, что на защитника также претендует еще один английский клуб — Вулверхэмптон.