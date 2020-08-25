Англия

Халдун Аль-Мубарак подвел итоги кампании-2019/20 для "горожан".

В сезоне-2019/20 Манчестер Сити занял вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от Лиона, но в то же время "горожане" стали триумфаторами Кубка английской футбольной лиги

Председатель совета директоров Манчестер Сити Халдун Аль-Мубарак прокомментировал результаты команды под руководством Хосепа Гвардиолы в минувшей кампании.

"У нас было много проблем, взлетов и падений, и сезон был уникальным по своей природе. Было несколько очень серьезных травм у ключевых игроков, после чего нам пришлось иметь дело с очень сложной ситуацией с УЕФА. Также у нас произошли изменения в руководстве, затем вмешался коронавирус, после чего нам пришлось взять паузу, вернуться и начать заново".

"Оглядываясь назад, можно ли назвать результаты удовлетворительными? Конечно, нет, потому что мы всегда стремимся закончить сезон с максимальным успехом на как можно большем количестве соревнований".

"В Лиге чемпионов наша цель остается прежней — стать триумфаторами, поэтому я думаю, что в целом опыт этого сезона оставил нам некоторое разочарование, но также и много положительных моментов, которые мы можем развить", — приводит слова Халдуна Аль-Мубарак официальный сайт "горожан".

Напомним, ранее Халдун Аль-Мубарак сообщил, что Манчестер Сити установит статую Давиду Силве, которые покинул клуб этим летом на правах свободного агента.