Англия

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние между Лестером и Вест Хэмом.

Воскресенье, 4 октября, 14:00. Кинг Пауэр, Лестер. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Новый сезоне английской Премьер-лиги Лестер начал крайне успешно: после уверенных побед над Вест Бромвичем и Бернли, настоящей вишенкой на торте стал поединок против Манчестер Сити, где подопечным Брендана Роджерса удалось отправить в ворота соперника пять мячей и добыть очередные три очки.

Если "лисы" после трех туров идут без поражений, Вест Хэм подобными результатами похвастаться не может. Матчи с Ньюкаслом и Арсеналом не принесли "молотобойцам" ни одного пункта в актив, однако последняя встреча с Вулверхэмптоном была крайне успешной для лондонского клуба — разгромная победа со счетом 4:0.

Фаворитом этого противостояния считается Лестер. Так, компания Фаворит оценивает шансы на победу "лис" коэффициентом 1,66. Шансы на успех Вест Хэма оцениваются в 4,9, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,35.

В минувшем сезоне команды встречались между собой дважды. Оба матча в английской Премьер-лиге завершились победами Лестера. Первая встреча — со счетом 2:1, а вторая — 4:1.