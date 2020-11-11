Англия

Функционер высказался относительно количества перестановок для одной команды за матч.

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс сомневается в том, что в лиге будет пять замен в ближайшее время.

"Есть аргумент, что пять запасных меняют соревновательный баланс футбольного матча в противовес очень реальными проблемами здоровья игроков. Я думаю, что это хороший аргумент.

У нас было два голосования по этому вопросу на клубном уровне, и в обоих поддержали три замены, то есть возвращение к той модели, которая была устоявшейся.

Это вызвало некоторое разочарование. Вы можете понять, почему это вызывает споры, особенно если вы, в положении Клоппа и Гвардиолы, соревнуетесь в Европе.

Так что есть реальная проблема, и она подробно обсуждалась. Я не предвижу, чтобы что-то изменилось в обозримом будущем", — приводит слова Мастерса Goal.

Напомним, что Клопп после матча против Манчестер Сити общался с Гвардиолой на тему пяти замен.