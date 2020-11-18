Англия

Второй по силе дивизион Англии оказался проворнее в данном решении, нежели более "элитный" собрат.

Согласно информации, полученной Sky Sports, руководство Английской футбольной лиги одобрило решение представителей команд-участниц Чемпионшипа проводить по пять замен в течении одного поединка.

Как сообщает источник, участвующие в состязании клубы успешно провели голосование по данному вопросу на сегодняшней (18 ноября) встрече между их представителями.

Решение вступит в действие уже с пятничного поединка между Ковентри и Бирмингем Сити.

Напомним, что ранее руководство главного турнира страны, английской Премьер-лиги, открыто выступило в конфликт с отдельными тренерами, которые продвигают подобную идею в "элитном" первенстве.