Англия

Болельщики могут вернуться на стадионы с рядом ограничений.

Накануне правительство Великобритании разрешило со второго декабря проводить матчи со зрителями в ограниченном количестве.

Британские СМИ уточняют, что для фанатов будут разработаны строгие меры посещения стадионов. Премьер-лига уже отправила каждому клубу письма с новыми правилами.

Так, пение, выкрики и употребление алкоголя будут запрещены после завершения локдауна, сообщает Daily Mail.

Каждый фанат подпишет согласие на эти меры, когда будет покупать билеты. На сидениях будут установлены специальные знаки для соблюдения дистанции.

Добавим, что в зонах первого уровня распространения коронавируса можно будет допускать на стадион 4 тысячи зрителей, второго уровня — 2 тысячи зрителей, а в зонах третьего уровня трибуны по-прежнему останутся закрытыми.