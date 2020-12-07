Англия

Английские команды не могут одолеть "красных" на их поле.

В рамках поединка 11-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле разгромил Вулверхэмптон (4:0).

Таким образом, подопечные Клоппа не проигрывают на Энфилде в рамках чемпионата уже в 65 матча подряд. Напомним, что в четвертом туре Лиги чемпионов "красные" дома уступили Аталанте.

К слову, рекорд принадлежит Челси с показателем в 86 домашних матчей без поражений. Ливерпулю необходимо не проиграть еще в 21-м поединке, чтобы повторить рекорд.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Ливерпулем и Вулверхэмптоном.