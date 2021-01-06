Англия

Football.ua рассказывает, как изменилось положение дел в таблице АПЛ после Boxing Day.

Английская Премьер-лига находится на небольшом перерыве после самого интенсивного отрезка в сезоне, который принято называть Boxing Day. Некоторым командам чемпионата Англии удалось крайне успешно пройти данный период, избежав серьезных травм и набрав максимальное количество очков в трех турах, но некоторые коллективы в период праздников разочаровывали своих болельщиков либо неудовлетворительными результатами, либо уровнем игры.

Матчей было действительно много, поэтому нестранно, что определенная часть из них стала воплощением голевой феерии на футбольном поле, но были и такие противостояния, которые и вовсе обходились без забитых мячей. Ознакомиться с результатами матчей АПЛ вы можете по данной ссылке.

Хоть лидер АПЛ остался неизменным, его позиции после Boxing Day несколько пошатнулись, а в остальном было крайне сложно уследить за всеми изменениями в турнирной таблице, которые уже традиционно для текущего сезона происходили из матча в матч. Football.ua подводит итоги минувшего Boxing Day, выделяя наиболее значимые события.

Верхняя часть турнирной таблицы

Ливерпуль

Позиция в турнирной таблице: 1

Результаты в BD: ничья, ничья, поражение

Забито голов: 1

Пропущено: 2

Для кого Boxing Day и выдался крайне неудачным, так это для действующего чемпиона, который имел все шансы закрепиться на первой строчке в турнирной таблице, оставив за спиной ближайших преследователей. Календарь прошлых трех матчей подопечных Юргена Клоппа нельзя назвать непроходимым препятствием, однако с каждым из соперников "красные" умудрились потерять очки.

В поединках против Вест Бромвича, который является одним из главных аутсайдеров турнира, и Ньюкасла, обходившегося без двух ключевых футболистов атаки в лице Сена-Максимена и Фрейзера, Ливерпулю удалось добыть лишь ничьи. Против более серьезного соперника, Саутгемптона, команду Клоппа и вовсе ожидало поражение, ставшее для нее вторым в текущем сезоне.

Один забитый гол за три матча — крайне блеклый показатель для одной из лучших атак Европы. Более того, против Саутгемптона мерсисайдский клуб нанес первый удар аж на 75-й минуте, но и это не является главной проблемой. В Boxing Day Ливерпуль лишился очередного центрального защитника из-за травмы Матипа, поэтому тренерскому штабу "красных" придется вновь рассчитывать на неопытную молодежь. Если совсем недавно в Ливерпуле мало кто мог сомневаться, то высокая интенсивность наглядно продемонстрировала, что чемпион тоже не железный. Интрига, как минимум, жива.

Манчестер Юнайтед

Позиция в турнирной таблице: 2

Результаты в BD: ничья, победа, победа

Забито голов: 5

Пропущено: 3

Манчестер Юнайтед, в отличие от Ливерпуля, заслуживает похвалы по итогам Boxing Day. Уже и не вспомнишь, что "красные дьяволы" совсем недавно располагались в середине турнирной таблицы, а спортивные издания поголовно трубили о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера первой команды МЮ. Пока об отставке норвежского специалиста можно и нужно забыть, ведь его подопечные сумели сравняться с Ливерпулем по количеству набранных очков и расположиться на второй строчке, имея при этом один матч в запасе.

Единственную осечку в Boxing Day Манчестер Юнайтед допустил в поединке с прямым конкурентом в борьбе за высшие места — Лестером. Откровенно говоря, "лисам" тогда повезло, а плохая реализация Маркуса Рашфорда и проблемы в обороне МЮ были на стороне Лестера. Итог: результативная ничья (2:2).

Стоит признать, что такой календарь матчей в Boxing Day, который был у МЮ, не пожелаешь даже злейшему врагу, но, несмотря на это, Вулверхэмптон был обыгран благодаря единственному голу Маркуса Рашфорда в компенсированное ко второму тайму время (судьба отплатила за невезение против Лестера), а закрепить успех "красным дьяволам" удалось победой над Астон Виллой, которая неоднократно удивляла нас в текущем сезоне. Скажем прямо: Солскьяеру и компании еще есть над чем работать, но их серия из десяти матчей без поражений в АПЛ заслуживает положительных отзывов.

Лестер

Позиция в турнирной таблице: 3

Результаты в BD: ничья, ничья, победа

Забито голов: 5

Пропущено: 4

Пусть игра Лестера в нынешнем сезоне мало у кого может вызвать эстетическое удовольствие, особенно на фоне таких ярких коллективов как Лидс Юнайтед и Астон Вилла, сохранять статус одного из главных претендентов на итоговое попадание в зону Лиги чемпионов "лисам" удается практически со стартовых туров.

Несомненно, главной звездой Лестера по-прежнему остается нападающий Джейми Варди, который на удивление многих ограничился "голевым" молчанием в Boxing Day. Тем не менее, ни одного поражения команда Брендона Роджерса не потерпела в последних трех матчах.

Помимо вышеупомянутой ничьей с Манчестер Юнайтед, Лестер разошелся миром с оборонительным Кристал Пэлас и одержал непростую победу над Ньюкаслом с минимальным преимуществом в счете, что позволяет ему занимать третью строчку в турнирной таблице. Да, если некоторые опасения, что "лис" вскоре может ожидать спад, как мы это видели с другими командами в текущем сезоне, но пока дела подопечных Роджерса идут весьма неплохо.

Тоттенхэм

Позиция в турнирной таблице: 4

Результаты в BD: ничья, победа

Забито голов: 4

Пропущено: 1

"Ох уж этот хитрец Жозе", — могли подумать многие любители английского футбола после того, как матч против Фулхэма не состоялся в запланированную дату, тем самым предоставив "шпорам" дополнительное время на восстановление физических кондиций. Возможно, Моуриньо был бы и рад, если бы перенос данного поединка произошел при его непосредственном участии, однако всему виной стал выявленный и всем наскучивший коронавирус в стане соперника.

Можно отрицать, а можно все скидывать на удачное стечение обстоятельств, но футболистам Тоттенхэма этот дополнительный отдых не мог не пойти на пользу, учитывая их неудовлетворительные результаты и плохую форму в прошлых матчах. После скучнейшей ничьей с Вулверхэмптоном, прагматичная команда Жозе Моуриньо стартовала в 2021 году с разгромной победы над Лидсом и поднялась в зону Лиги чемпионов. Возможно, именно такой перезагрузки не хватало "шпорам" для возвращения в чемпионскую гонку.

Манчестер Сити

Позиция в турнирной таблице: 5

Результаты в BD: победа, победа

Забито голов: 5

Пропущено: 1

Можно ли говорить, что Манчестер Сити повезло с переносом поединка против Эвертона в Boxing Day, ведь в отличие от Тоттенхэма COVID-19 обнаружили именно в стане "горожан"? Габриэль Жезус, Кайл Уокер, а позже и Эрик Гарсия сдали положительные тесты, тем самым невольно предоставили своей команде небольшой отдых между матчами.

Это отразилось и на результатах подопечных Хосепа Гвардиолы, ведь после вполне ожидаемой победы над Ньюкаслом они просто не оставили никаких шансов лондонскому Челси, которому удалось избежать разгромного поражения лишь в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу Хадсона-Одои (3:1).

Насколько я помню, Манчестер Сити еще не приходилось в текущем сезоне располагаться настолько высоко в турнирной таблице. Болельщиков "горожан" этот факт не может не радовать, а украинских фанатов не может не радовать первое появление Александра Зинченко в стартовом составе Сити в нынешнем сезоне АПЛ, тем более против такого соперника, как Челси.

Саутгемптон

Позиция в турнирной таблице: 6

Результаты в BD: ничья, ничья, победа

Забито голов: 1

Пропущено: 0

Осмелюсь заявить, что любителям открытого и результативного футбола, смотревших матчи Саутгемптона в Boxing Day, пришлось очень несладко. Подопечные Ральфа Хазенхюттля забили всего один гол за три последних поединка, при этом оставили свои ворота в неприкосновенности в каждом из них, пройдя этот физически непростой период без поражений.

Нельзя не отметить, что тот самый единственный гол Данни Ингза имел очень большую цену, как минимум с точки зрения увеличения интриги и плотности в турнирной таблице. После безрезультативных ничьих с Фулхэмом и Вест Хэмом, "святые" обыграли действующего чемпиона — Ливерпуль. Да, выше уже вспоминалось о данном матче, но разве этот, можно сказать, сенсационный успех Саутгемптона не достоин еще одного упоминания? Все-таки команда Хазенхюттля почувствовала вкус победы впервые за пять поединков, отобрав очки у нынешнего лидера.

Лучшая команда Boxing Day

Арсенал

Позиция в турнирной таблице: 11

Результаты в BD: победа, победа, победа

Забито голов: 8

Пропущено: 1

Запланированная глобальная перестройка в Арсенале под руководством главного тренера Микеля Артеты, а также ряд спорных решений прошлых лет, в прошлом сезоне сенсационно порадовали болельщиков "канониров" завоеванными Кубком и Суперкубком Англии, но уже в текущей кампании лондонский клуб систематически разочаровывал.

Тренерский штаб Артеты долго искал различные выходы из критических ситуаций, включая отсутствие креативного полузащитника и блеклые выступления лидеров команды, а в лондонском дерби против Челси испанский специалист и вовсе удивил, наверное, абсолютно всех! Свой шанс проявить себя наконец-то получил Эмиль Смит Роу, на флангах расположились талантливые Мартинелли и Сака, а Ляказетт разгонял атаки по флангам мгновенными передачами в касание. Челси был тотально разбит и показал хоть какую-то игру только в заключительные десять минут встречи.

Весьма неожиданная победа над командой Фрэнка Лампарда не только прервала серию неудач Арсенала, но и начала новую серию — победную. Затем "канониры" минимально обыграли Брайтон и разгромили Вест Бромвич, поднявшись с 15-й на 11-ю строчку. Похоже, Артете все-таки удалось найти свой затерявшийся спасательный круг, которым оказалась талантливая молодежь. Хотите увидеть тот самый Арсенал в 2021 году? Просто посмотрите второй гол в ворота Вест Бромвича...

Главное разочарование

Челси

Позиция в турнирной таблице: 9

Результаты в BD: поражение, ничья, поражение

Забито голов: 3

Пропущено: 7

С травмой Хакима Зийеха сентябрьские проблемы Челси вновь дали о себе знать, но еще с большей силой. Минувший Boxing Day оказался настолько провальным для "пенсионеров", что теперь все заговорили не об увольнении Артеты или Солскьяера, а о возможной отставке Фрэнка Лампарда, которому пока не удается построить сильную команду с теми многомиллионными активами, приобретенными в летнее трансферное окно.

Роль Кая Хаверца в Челси абсолютно непонятна, результативность Тимо Вернера разочаровывает, Эдуар Менди стал часто ошибаться в воротах, а Курт Зума хоть и стал надежнее в паре с Тиаго Силвой, но и сейчас представляет собой бомбу замедленного действия в обороне...

В общем, проблем у Лампарда хватает, но предоставит ли ему руководство время на их решение? Помимо вышеупомянутого поражения от Арсенала, "пенсионеры" сыграли вничью с Астон Виллой и уступили Манчестер Сити. Да, соперники не из самых простых (разве что Арсенал пребывал в тотальном кризисе), но и каких-то проблесков в игре Челси на данный момент не наблюдается.

Зона вылета

Если в верхней части турнирной таблицы постоянно наблюдаются всевозможные перестановки, изменений в числе аутсайдеров английской Премьер-лиги пока не происходит. Шеффилд Юнайтед продолжает занимать последнюю позиции, не зная в текущем сезоне побед. Немного лучше дела обстоят у Вест Бромвича, хотя единственным успехом Биг Сэма на посту главного тренера "дроздов" можно назвать только ничью с Ливерпулем. Что касается Фулхэма, то у него наибольшие шансы покинуть зону вылета не в пользу Брайтона благодаря четырем ничьим в последних матчах, но с победными результатами по-прежнему у "дачников" не все хорошо.

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Ливерпуль 17 9 6 2 37 21 16 33 2 Манчестер Юнайтед 16 10 3 3 33 24 9 33 3 Лестер Сити 17 10 2 5 31 21 10 32 4 Тоттенхэм 16 8 5 3 29 15 14 29 5 Манчестер Сити 15 8 5 2 24 13 11 29 6 Саутгемптон 17 8 5 4 26 19 7 29 7 Эвертон 16 9 2 5 26 20 6 29 8 Астон Вилла 15 8 2 5 29 16 13 26 9 Челси 17 7 5 5 32 21 11 26 10 Вест Хэм 17 7 5 5 24 21 3 26 11 Арсенал 17 7 2 8 20 19 1 23 12 Лидс 17 7 2 8 30 33 -3 23 13 Вулверхэмптон 17 6 4 7 18 24 -6 22 14 Кристал Пэлас 17 6 4 7 22 29 -7 22 15 Ньюкасл 16 5 4 7 18 26 -8 19 16 Бернли 15 4 4 7 9 20 -11 16 17 Брайтон 17 2 8 7 21 28 -7 14 18 Фулхэм 15 2 5 8 13 23 -10 11 19 Вест Бромвич 17 1 5 11 11 39 -28 8 20 Шеффилд Юнайтед 17 0 2 15 8 29 -21 2