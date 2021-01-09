Англия

Football.ua представляет анонс матча 1/32 финала Кубка Англии.

Арсенал примет на своем поле Ньюкасл в поединке 1/32 финала Кубка Англии. "Канониры" являются действующими обладателями данного трофея, а "сороки" выбыли в прошлом сезоне из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала от Манчестер Сити.

Арсенал — Ньюкасл

Суббота, 9 января, 19:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Микель Артета был одним из главных объектов критики в английском футболе в первой половине нынешней кампании. Ряд неудовлетворительных результатов в АПЛ порой затмевали даже завоеванные Кубок и Суперкубок Англии. Тем не менее, в последних трех матчах чемпионата Англии Арсенал добыл три победы, а с открытием трансферного окна началась активная работа над избавлением от ненужных футболистов.

Изначально тренерский штаб "канониров" планировал пережить период перестройки команды с помощью опытных игроков, однако те же Обамеянг и Виллиан только разочаровали своей формой. Последние успехи непосредственно связаны с действиями молодежи в лице Сака, Смита-Роу и Мартинелли. Нельзя не отметить и Александра Ляказетта, начавшего регулярно забивать.

Ньюкасл, в свою очередь, не хватает звезд с неба в текущем сезоне, однако выступления "сорок" в принципе отображают предварительные ожидания: победы чередуются как с ничьими, так и с поражениями.

Однако в последнее время Ньюкасл не может похвастаться впечатляющими результатами, сколотив себе серию без поражений из шести поединков кряду во всех турнирах и располагаясь на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Тем не менее, не все так однозначно плохо в стане команды Стива Брюса. Можно вспоминать вылет из Кубка английской лиги от Брентфорда из Чемпионшипа, но нельзя забывать и о добытой ничьей в поединке с Ливерпулем.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Арсенала. На победу команды Микеля Артеты предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 6,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70.

Не сыграют: ... — Фрейзер.

Под вопросом: Габриэль, Партей, Нельсон — Льюис, Лассельс, Сен-Максимен.