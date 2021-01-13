Англия

"Горожане" могут попасть под скандальное расследование Премьер-лиги.

Манчестер Сити обвиняется в нарушении правил английской Премьер-лиги.

Как сообщает Goal со ссылкой на The Athletic, в 2011 году "горожане" устроили на работу в клуб отца футболиста академии Габриэла Алмейды.

Мужчина был принят на должность скаута, однако профессиональных обязанностей ему выполнять не пришлось. Клуб устроил это для того, чтобы платить семье 14-летнего Алмейды, поскольку правила Премьер-лиги позволяют заключать профессиональные контракты только с 16-ти лет.

"Клуб платил мне почти год, но я не работал. Если честно, то нас обманули, потому что я не говорю по-английски. Они даже отправили меня на курсы скаутов, которые я посетил дважды ради "галочки". Я вообще ничего не делал. Это обман. Я уверен, что в Сити знают об этом", – приводит слова отца Алмайды The Athletic.

Cообщается, что Алмейда-старший получал около 1000 фунтов в месяц в период с сентября 2011-го по июнь 2012-го годов.