Англия

Турнир изменяет правила ради здоровья футболистов.

Клубы английской Премьер-лиги согласовали использования дополнительных замен в случае сотрясения мозга у футболиста, сообщает Goal.

По данным источника, команды смогут проводить две дополнительные замены вне зависимости от количества ранее сделанных замен, если футболист получил подобное повреждение.

Напомним, что в матче 10-го тура АПЛ тяжелую травму черепа получил нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес, из-за чего игрок пропустит значительную часть сезона.