Англия

Это не то решение, которое старались пролоббировать тренеры топ-команд лиги.

Как сообщает британское подразделение Sky Sports, английская Премьер-лига станет первым в мире соревнованием, в котором тренерские штабы команд по ходу поединка будут иметь опции двух дополнительных замен для игроков, у которых наблюдаются симптомы сотрясения мозга.

За эту идею проголосовало большая часть представителей клубов на еженедельном собрании.

Так, помимо трех стандартных замен по ходу матча, у каждой из команд появятся две дополнительные постоянные замены, опции которых можно будет активировать, если представители медперсонала клуба с помощью специального алгоритма анализа смогут диагностировать подозрение на сотрясение мозга у футболистов.

Дата полноценного введения данного механизма еще не назначена, однако Футбольная ассоциация Англии настолько заинтересовалась в подобном решении, что уже намерена предложить его внедрение в матчи пятого раунда Кубка Англии, которые пройдут в феврале.

"Зеленый свет" данной идее будет дан лишь в том случае, когда представителям АПЛ удастся успешно провести процесс переговоров с ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) относительно соответствия предложенным нововведениям уже существующем глобальному регламенту для проведения турниров на профессиональном уровне.

В данном контексте стоит отметить, что у международной футбольной организации уже были наработки относительно введения дополнительных замен для вышеописанных случаев, а их дебютная реализация была запланирована на матчи Клубного чемпионата мира в Катаре, который состоится в феврале 2021 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.