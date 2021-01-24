Англия

Football.ua представляет анонс матча 1/16 финала Кубка Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед сойдется в домашнем противостоянии с Ливерпулем.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 24 января, 19:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед набрал хорошую форму в последних матчах английской Премьер-лиги. Благодаря успешной серии из 13 поединков подряд, в десяти из которых удалось одержать победный результат, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сейчас являются лидерами турнирной таблицы после 19 туров, набрав в свой актив 40 очков.

Впрочем, Оле-Гуннару Солскьяеру по-прежнему не везет с трофеями на посту главного тренера "красных дьяволов". Норвежский специалист четырежды выходил со своей командой в полуфиналы турниров, но до заключительной стадии добраться не удавалось никогда. Так произошло и в текущем сезоне, когда Манчестер Юнайтед вылетел от Манчестер Сити из Кубка английской лиги.

Что касается Ливерпуля, то тренерский штаб Юргена Клоппа большую часть минувшего отрезка нынешней кампании заслуживал только лестных отзывов. "Красным" удавалось всячески избегать спада в игровой форме, несмотря на ряд травмированных футболистов оборонительной линии. Однако это продлилось буквально до так называемого Boxing Day, после которого мерсисайдцы потеряли статус лидирующей команды Премьер-лиги.

На данный момент Ливерпуль не знает побед в английской первенстве на протяжении последних пяти поединков. Помимо нулевой ничьей с Манчестер Юнайтед, "красные" сыграли вничью с Вест Бромвичем и Ньюкаслом, а также потерпели минимальные поражения от Саутгемптона и Бернли. К слову, именно неудача в матче с "бордовыми" прервала впечатляющую серию Ливерпуля на Энфилде в АПЛ, которая продлилась 68 поединков кряду.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается невероятным показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Не сыграют: Джонс, Уильямс, Рохо — Ван Дейк, Жота, Гомес, Кейта

Под вопросом: Матип — Хендерсон.