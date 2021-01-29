Англия 29 января 2021, 12:51 Ливерпуль забил 800 голов на выезде в АПЛ В матче 20-го тура чемпионата Англии Ливерпуль оформил очередное достижение. Фото ФК Ливерпуль 29 января 2021, 12:51 В 20-м туре АПЛ Ливерпуль обыграл на выезде Тоттенхэм и отпраздновал юбилей — сообщил официальный Твиттер "красных". Теперь на счету Ливерпуля 800 мячей, забитых в выездных матчах за историю Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что в этом же матче Садио Мане забил свой 91-й мяч и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Ливерпуля. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Ливерпуль Источники ФК Ливерпуль Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте