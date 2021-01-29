Англия

В матче 20-го тура чемпионата Англии Ливерпуль оформил очередное достижение.

В 20-м туре АПЛ Ливерпуль обыграл на выезде Тоттенхэм и отпраздновал юбилей — сообщил официальный Твиттер "красных".

Теперь на счету Ливерпуля 800 мячей, забитых в выездных матчах за историю Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что в этом же матче Садио Мане забил свой 91-й мяч и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Ливерпуля.

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