Англия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 21-го тура Премьер-лиги Вест Хэм примет на своем поле Ливерпуль.

Вест Хэм — Ливерпуль

Воскресенье, 31 января, 18:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Немногие могли подумать перед стартом текущего сезоне АПЛ, что Вест Хэму во главе с Дэвидом Мойесом удастся настолько сильно прогрессировать в плане результатов и игры, что по итогам 20-ти туров команда будет располагаться в еврокубковой зоне. Конечно, положение дел в турнирной таблице из-за высокой плотности может кардинально меняться из тура в тур, однако нельзя отрицать, что лондонцы сумели прыгнуть выше головы, при этом не используя в стартовом составе своих самых высокооплачиваемых футболистов.

В минувшем туре чемпионата Англии игрокам Вест Хэма удалось выйти победителями из голевой перестрелки с Кристал Пэлас, а главным героем той встречи, несомненно, стал полузащитник Томаш Соучек, оформивший дубль. Благодаря успеху в лондонском дерби "молотобойцы" продлили свою серию из побед в АПЛ до четырех поединков кряду, а серию без поражений — до шести матчей подряд. Среди них есть минимальная победа над Эвертоном, но сможет ли команда Мойеса добиться положительного результата с другим мерсисайдским клубом?

После утерянной лидирующей строчки в турнирной таблице и ряда неудовлетворительных результатов, Ливерпулю все-таки удалось вернуться в зону Лиги чемпионов благодаря уверенной победе над Тоттенхэмом со счетом 3:1. Правда, добытые три очка были омрачены очередным повреждением игрока линии обороны, которым вновь оказался Жоэль Матип. В текущем сезоне именно многочисленные травмы защитников становятся для "красных" главной проблемой, которая начинает перерастать в настоящее проклятье.

Тем не менее, до матча против Тоттенхэма подопечные Юргена Клоппа не знали побед в АПЛ на протяжении пяти поединков кряду (2 поражения, 3 ничьих), при чем мерсисайдцы теряли очки в противостояниях не с самыми сильными соперниками. Вполне возможно, тренерскому штабу Ливерпуля удалось найти решение проблемы, связанной с выходом команды из кризиса, но сюрпризов нынешняя кампания преподнесла предостаточно. Загадывать что-то заранее — себе дороже.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу подопечных Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,78, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Не сыграют: Масуаку — Кейта, Ван Дейк, Жота, Гомес.

Под вопросом: Рендольф — Фабиньо, Матип.