Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 22-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 22-го тура Премьер-лиги Бернли примет на своем поле Манчестер Сити.

Бернли — Манчестер Сити

Среда, 3 февраля, 22:15. Терф Мур, Бернли. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

По итогам минувшего отрезка сезона, Бернли заслуживает называться самой непредсказуемой командой чемпионата Англии, которая крайне редко может порадовать зрителей красивой игрой, но на сенсацию она более чем способна. Недавним подтверждением вышесказанного служит матч 18-го тура, когда "бордовые" нанесли Ливерпулю первое домашнее поражение в АПЛ с апреля 2017 года и прервали его впечатляющую успешную серию из 68 поединков кряду.

Тем не менее, подбор футболистов Бернли по качеству уступает если не всем, то многим клубам Премьер-лиги, поэтому подопечные Шона Дайча еще с первых матчей вполне ожидаемо располагаются вблизи зоны вылета. Благо, победные отрезки (над Вулверхэмптоном, Шеффилд Юнайтед, Астон Виллой, Ливерпулем) не позволяют "бордовым" опуститься на самый низ турнирной таблицы, но и как-то обезопасится от попадания туда в будущем им никак не удается.

Будем откровенны, та же победа над Ливерпулем — скорее случайность и стечение обстоятельств, поэтому избавиться от "клейма" аутсайдеров у игроков Бернли получится еще не скоро. Теперь команде Дайча будет противостоять безоговорочный лидер таблицы в лице Манчестер Сити, который с каждым туром стремится как можно сильнее оторваться от ближайшего преследователя — Манчестер Юнайтед.

Страшно даже представить, что последнее поражение подопечных Хосепа Гвардиолы во всех турнирах произошло аж 21 ноября 2020 года. С тех пор "горожане" сколотили себе невероятную серию без поражений из 19 поединков кряду, при этом 12 последних матчей завершились для них победными результатами. Неизвестно, что может оставить сегодняшний Манчестер Сити, как минимум в АПЛ. Тренерскому штабу Гвардиолы даже удалось справиться с отсутствием Агуэро, хотя на старте сезона это являлось серьезной проблемой, требующей срочного решения.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,21, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается показателем 15,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,80.

Не сыграют: ... — Де Брюйне, Аке, Агуэро.

Под вопросом: Вуд, Барнс, Тейлор, Браунхил — ...