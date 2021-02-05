Англия

Кипер "красных" провел не лучший поединок.

В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити в гостях не оставил шансов Ливерпулю (1:4).

Больше всех удивил, пожалуй, третий гол "горожан".

Кипер Ливерпуля Алиссон буквально подарил мяч Бернарду Силве, который перекинул бразильца, а Стерлингу оставалось не промазать по пустым.