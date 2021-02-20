Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 25-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 25-го тура Премьер-лиги Саутгемптон примет на своем поле Челси.

Саутгемптон — Челси

Суббота, 20 февраля, 14:30. Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Саутгемптон переживает далеко не лучший свой период в текущем сезоне, на что непосредственное влияние оказали ряд травм ключевых футболистов оборонительной линии и непростой календарь. В прошлом туре против Вулверхэмптона главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль наконец-то смог рассчитывать на ранее выбывших из-за повреждений Вестергора и Уокера-Питерса, но прервать неудачную серию его команде не удалось.

Подопечные Хазенхюттля не знают побед в чемпионате Англии уже шесть поединков кряду, при чем все из них завершились для Саутгемптона поражениями. Помимо Вулверхэмптона, одолеть Саутгемптон удалось Лестеру, Арсеналу, Астон Вилле, Манчестер Юнайтед и даже Ньюкаслу. Впереди "святых" ожидает очередной непростой вызов в лице Челси, и на данном этапе предпосылок совсем немного для того, чтобы эта неудачная серия прервалась.

С момента прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера Челси в конце прошлого месяца лондонский клуб по-прежнему не знает поражений, что на данном этапе говорит о правильности решения с отставкой Фрэнка Лампарда. Немецкому специалисту по итогам прошлого тура, в рамках которого его команда одержала победу над Ньюкаслом, удалось вернуть "пенсионеров" в зону Лиги чемпионов.

Не считая весьма неуверенной победы над Барнсли в 1/8 финала Кубка Англии благодаря единственному голу Тамми Абрахама, Челси под руководством Тухеля одержал победы над Бернли, Тоттенхэмом и Шеффилд Юнайтед, а также сыграл в нулевую ничью с Вулверхэмптоном. Можно списывать успешную серию "синих" на благоприятный календарь, однако отрицать прогресс в игре Челси с приходом немца на пост главного тренера никак нельзя.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,78, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 4,8. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Уокер-Питерс, Обафеми, Смолбоун, Уолкотт — Абрахам.

Под вопросом: Диалло — Тиаго Силва, Хаверц.