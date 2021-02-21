Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 25-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 25-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Ньюкасл.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Воскресенье, 21 февраля, 21:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Выступления Манчестер Юнайтед в нынешней кампании оставляют после себя неоднозначные и смешанные впечатления. То команда Оле-Гуннара Солскьяера обыгрывает ПСЖ в Париже и неожиданно становится претендентом на чемпионство в АПЛ, то вылетает из Лиги чемпионов в Лигу Европы и регулярно теряет очки в тех поединках английского первенства, в которых заведомо считается всеми футбольными экспертами победителем.

Именно эти оплошности, к которым справедливо можно отнести поражение от Шеффилд Юнайтед и ничью в матче с Вест Бромвичем, практически окончательно поставили крест на чемпионских "красных дьяволов" и позволили лидирующему Манчестер Сити оторваться в турнирной таблице аж на десять очков. Учитывая невероятную форму подопечных Хосепа Гвардиолы, Манчестер Юнайтед вряд ли удастся вернуться в чемпионскую гонку, ведь мало иметь высококлассных футболистов в своем составе. Нужно еще и уметь построить игру команды, а это в МЮ прослеживается далеко не всегда.

Что касается Ньюкасл Юнайтед, я бы осмелился назвать "сорок" одной из худших команд чемпионата Англии на данный момент. В январе подопечные Стива Брюса потерпели пять поражений подряд, но сумели завершить месяц на высокой ноте — сенсационной победой над Эвертоном со счетом 2:0. Правда, после этого прозвучала уже знакомая всем песня — поражения от Кристал Пэлас и Челси, между которыми произошла непростая победа над обескровленным Саутгемптоном.

Несмотря на то, что Ньюкасл пока остается вне зоны вылета с матчем в запасе, лондонскому Фулхэму, занимающему 17-ю строчку, благодаря минимальной победе над Шеффилд Юнайтед удалось сократить свое отставание от "сорок" до трех пунктов. С учетом того, что Манчестер Юнайтед вполне способен обыгрывать соперников за счет своего класса, в чем мы наглядно могли убедиться в прошлом поединке Лиги Европы с Реалом Сосьедад, тренерский штаб Ньюкасла перед следующим туром, возможно, еще больше задумается над задачей по сохранению прописки в высшем дивизионе страны.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,28, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается невероятным показателем 11,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,70.

Не сыграют: Погба, Джонс — Фернандес, Манкильо, Шер, Уилсон.

Под вопросом: Кавани, Мактоминей, Ван де Беек — Дамметт.