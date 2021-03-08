Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 27-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 27-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Эвертон.

Челси — Эвертон

Понедельник, 8 марта, 20:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Прошло уже чуть больше месяца с тех пор, как руководство Челси произвело кадровые изменения в тренерском штабе первой команды, назначив на пост главного тренера Томаса Тухеля вместо Фрэнка Лампарда. Под руководством немецкого специалиста "пенсионеры" провели десять поединков во всех турнирах, в которых они не потерпели ни одного поражения, что, несомненно, является большим успехом.

В АПЛ при Тухеле лондонский клуб одержал пять побед и три ничьи, что позволило ему подняться на четвертую строчку в турнирной таблице и вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов. При этом, нельзя не отметить, что "синие" не просто шли по головам явных аутсайдеров, но и отбирали очки у соперников с большими амбициями. Помимо февральской победы над Тоттенхэмом, в последних матчах Челси сыграл в нулевую ничью с Манчестер Юнайтед и минимально обыграл Ливерпуль, который переживает период кризиса. Что более интересно, с приходом Тухеля "синие" лишь дважды пропускали от своего соперника (от Саутгемптона и Шеффилд Юнайтед), поэтому статус фаворита в предстоящем поединке против Эвертона более чем оправдан.

Что касается "ирисок", они в 26-ти играх Премьер-лиги набрали 46 очков, что позволяет им перед стартом 27-го тура занимать пятую позицию в турнирной таблице. Однако нельзя не отметить, что у опережающего на один пункт Челси сыграно на одним матч больше, что предоставляет подопечным Карло Анчелотти неплохие шансы сместить конкурента с четвертого места в случае положительного результата и в очередной раз вернуться в зону Лиги чемпионов

Результаты последних поединков Эвертона также впечатляют. Победы над Ливерпулем (2:0), Саутгемптоном (1:0) и Вест Бромвичем (1:0) позволили "ирискам" прервать их неудачную полосу, которая включала в себя два поражения в АПЛ подряд — от лондонского Фулхэма и Манчестер Сити. Правда, стоит отметить, матчи Эвертона не избавляют от возможного появления эффекта "бомбы замедленного действия". Или из-за недостаточной мотивации, или из-за желания сэкономить физические кондиции, но команда Карло Анчелотти разрешает сопернику проводить атаки и угрожать своим воротам, при этом сама может решить исход противостояния в свою пользу только благодаря единственному реализованному моменту.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается невероятным показателем 7,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Не сыграют: ... — Мина, Делф, Гбамен.

Под вопросом: Тиаго Силва, Абрахам — Хамес, Коулман, Ольсен, Дэвис.