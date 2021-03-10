Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 33-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 33-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Саутгемптон.

Манчестер Сити — Саутгемптон

Среда, 10 марта, 20:00. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Джон Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Если у вас есть свободное время перед ответными матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся сегодня в 22:00, то английская Премьер-лиги преподнесла небольшой презент в виде противостояния действующего лидера турнирной таблицы и завсегдатая еврокубковой зоны в первом круге чемпионата, оказавшегося среди аутсайдеров из-за кадрового кризиса и многочисленных неудовлетворительных результатов.

Манчестер Сити шел на впечатляющей серии из 21 победы подряд во всех турнирах, однако ее конец наступил по итогам прошлого поединка против Манчестер Юнайтед, игроки которого продемонстрировали качественную игру в обороне и не позволили принципиальному сопернику создать действительно опасный момент в пределах своей штрафной площади.

Правда, на ситуацию в таблице это поражение подопечных Хосепа Гвардиолы никак существенно не повлияло. Манчестер Сити все-равно имеет в своем активе впечатляющий отрыв от "красных дьяволов", расположившихся на второй строчке, в размере 11 очков. Если у "горожан" внезапно не начнется спад в игровой форме, к появлению которого явных предпосылок и нет, то Манчестер Сити станет новым чемпионом, как все уже давно прогнозируют и ожидают.

А вот дела Саутгемптона пошли крайне плохо начиная с конца января, когда тренерский штаб Ральфа Хазенхюттля столкнулся с кадровыми проблемами и не смог рассчитывать на ряд ключевых футболистов, включая игроков оборонительной линии. Неудачная серия в АПЛ продлилась восемь матчей подряд, в семи из которых "святые" потерпели поражения, а прервалась лишь в прошлом туре. Правда, уверенная победа над последней командой АПЛ, Шеффилд Юнайтед, была омрачена травмой ключевого нападающего Данни Ингза, хотя впоследствии заменивший его Че Адамс отметился в том матче шедевральным голом.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается невероятным показателем 17,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,30.

Не сыграют: ... — Обафеми, Смоллбон, Ромеу, Уолкотт, Ингз.

Под вопросом: Аке — .