Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 30-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 30-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Брайтон.

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Воскресенье, 4 апреля, 21:30. Олд Траффорд, Лестер. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед в течение текущего сезона вызывает неоднозначные впечатления, если говорить о результатах и об уровне игры команды. Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера успел побывать в качестве явного претендента на чемпионство английского первенства, однако это самое "претендентство" оказалось весьма непродолжительным. Конечно, Манчестер Сити в нынешней кампании слишком хорош абсолютно на всех фронтах, однако и "красные дьяволы" регулярно теряли очки в поединках против аутсайдеров, тем самым убив интригу в гонке за золотыми медалями в пользу Манчестер Сити, не говоря уже о вылете манкунианцев из Лиги чемпионов на групповой стадии, а также недавнем и заслуженном поражении от Лестера в Кубке Англии.

Именно эти сенсационные оплошности, к которым справедливо можно отнести поражение от Шеффилд Юнайтед и ничью в матче с Вест Бромвичем, окончательно поставили крест на чемпионских амбициях "красных дьяволов" в АПЛ и позволили лидирующему Манчестер Сити уже сейчас начать подготовку к "коронации". Да, в последнем туре подопечные Солскьяера одержали минимальную победу над Вест Хэмом, продемонстрировав свое доминирование как минимум в первом тайме, но очевиден тот факт, что приоритетом для МЮ остаются выступления в Лиге Европы. В еврокубковом турнире они пробились в четвертьфинал благодаря непростой победе над Миланом по итогам двухматчевого противостояния.

Что касается будущего соперника Манчестер Юнайтед, Брайтон — это симпатичная атакующая команда, которая имеет один огромный изъян, не позволяющий ей прыгнуть выше головы. "Чайки" катастрофически недобирают очков в текущем сезоне АПЛ, что свидетельствует об их слабой реализации моментов. Если бы эту проблему удалось исправить, уверен, подопечные Грэма Поттера сейчас уверенно располагались бы в середине турнирной таблицы, а не вели борьбу за выживание, как это происходит сейчас.

Да, в последних двух турах футболистам Брайтона удалось одержать победы над Саутгемптоном и Ньюкаслом, которые обеспечили "чайкам" отрыв от зоны вылета в размере шести очков, но при этом и соперники не могли похвастаться какой-то впечатляющей формой и успешными результатами. Как будут развиваться события против Манчестер Юнайтед — большой вопрос. Обе команды способны как удивлять, так и расстраиваться, однако более высокий класс "красных дьяволов" все-таки должен сыграть определяющую роль.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,70, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 5,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Не сыграют: Мата, Джонс — Андоне, Марч, Лэмпти, Уэбстер.

Под вопросом: Рашфорд, Кавани, Мартиаль, Гринвуд, Линделеф — Коннолли.