Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 31-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 31-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Лидс Юнайтед.

Манчестер Сити — Лидс

Суббота, 10 апреля, 14:30. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вряд ли у кого-то еще появляются хоть какие-то сомнения касательно того, что Манчестер Сити станет чемпионом английской Премьер-лиги по итогам текущего сезона. Да, Манчестер Юнайтед, являющийся ближайшим преследователем "горожан" в гонке за золотыми медалями, еще имеет математические шансы догнать принципиального соперника в таблице, но отрыв между первым и вторым местами действительно очень велик — 14 очков (у "красных дьяволов" есть один матч в запасе).

Нельзя не отметить, что в такой необычный "пандемийный" сезон, когда футбольные клубы один за другим сталкиваются с игровым кризисом, Манчестер Сити ведет непосредственную борьбу не только за трофей АПЛ, но и за все победу абсолютно во всех турнирах, в которых принимает участие. Предстоящий финал Кубка английской лиги против Тоттенхэма, победа в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов над дортмундской Боруссией (2:1), а также выход в полуфинал Кубка Англии благодаря победе над Эвертоном — это все успехи подопечных Хосепа Гвардиолы на данном этапе сезона. Удастся ли "горожанам" и дальше "коллекционировать" победы — покажет только время, но пока Сити и намека не дает на появление хотя бы малейшей усталости.

Несмотря на периодические осечки из тура в тур, Лидс Юнайтед нельзя упрекнуть в невыполнении каких-либо задач, поставленных на сезон. Коллектив Марсело Бьелсы проводит свою первую кампанию в АПЛ после триумфа в прошлом розыгрыше Чемпионшипа, но, невзирая на это, "павлинам" удалось сходу освоиться в высшем дивизионе страны и занять 11-ю строчку в турнирной таблице по итогам 30-ти туров.

Имея определенные проблемы при игре в обороне, но при этом являясь одной из лучших команд Премьер-лиги по эффективности командного прессинга, последние три поединка Лидс провел без поражений. Если победные результаты с аутсайдерами чемпионата в лице Фулхэма и Шеффилд Юнайтед вряд ли кого-то могут удивить, то вот нулевая ничья с лондонским Челси, который на тот момент шел на успешной серии, стала определенной неожиданностью. Подопечные Марсело Бьелсы неоднократно доказывали, что способны создавать проблемы соперникам абсолютно любого уровня, и Манчестер Сити — не исключение из правил (матч первого круга завершился вничью — 1:1).

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиола. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,31, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 10,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,60.

Не сыграют: ... — Форшоу, Харрисон.