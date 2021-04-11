Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 31-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 31-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 11 апреля, 18:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Проведя успешный период из пяти побед подряд во всех турнирах, Тоттенхэм успел по-настоящему разочаровать своих болельщиков. Казалось, что недавнее выступление в дерби Северного Лондона против Арсенала станет худшим для "шпор" в текущем сезоне, но последовавший следом ответный поединок против загребского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы превзошел абсолютно все даже смелые ожидания.

Однако, помимо вылета из Лиги Европы, "шпоры" рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон. После уверенной победы над Астон Виллой в позапрошлом поединке клуб из Северного Лондона сенсационно потерял очки в матче с Ньюкаслом (1:1), который является одним из главных аутсайдеров чемпионата. Да, у Тоттенхэма еще есть в запасе предстоящий финал Кубка английской лиги с Манчестер Сити, но спасет ли даже завоевание этого трофея сезон, если команда Жозе Моуриньо в итоге не квалифицируется в Лигу чемпионов? Все мы помним, что именно эта задача ставилась перед португальским специалистом.

Манчестер Юнайтед в течение текущего сезона вызывает неоднозначные впечатления, если говорить о результатах и об уровне игры команды. Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера успел побывать в качестве явного претендента на чемпионство английского первенства, однако это самое "претендентство" оказалось весьма непродолжительным. Конечно, Манчестер Сити в нынешней кампании слишком хорош абсолютно на всех фронтах (за исключением последней встречи с Лидсом), однако и "красные дьяволы" регулярно теряли очки в поединках против аутсайдеров, тем самым убив интригу в гонке за золотыми медалями в пользу Манчестер Сити, не говоря уже о недавнем вылете манкунианцев из Кубка Англии от Лестера.

Именно эти сенсационные оплошности, к которым справедливо можно отнести поражение от Шеффилд Юнайтед и ничью в матче с Вест Бромвичем, окончательно поставили крест на чемпионских амбициях "красных дьяволов" в АПЛ и позволили лидирующему Манчестер Сити уже сейчас начать подготовку к "коронации". Да, в последних двух турах подопечные Солскьяера одержали победы над Брайтоном и Вест Хэмом, но очевиден тот факт, что приоритетом для МЮ остаются выступления в Лиге Европы. В еврокубковом турнире они пробились в четвертьфинал, где в первом матче уверенно одолели в гостях Гранаду (2:0).

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто, однако небольшое предпочтение отдается подопечным Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

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