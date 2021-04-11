Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 31-го тура чемпионата Англии.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние Вест Хэма и Лестера, которые в текущем сезоне ведут непосредственную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Вест Хэм — Лестер

Воскресенье, 11 апреля, 16:05. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Так сложилось, что любители английского футбола привыкли видеть Вест Хэм ниже в турнирной таблице, чем те же Арсенал или Тоттенхэм, но в текущем сезоне "молотобойцы" стали настоящим открытием и на данном этапе более чем заслуживают называться лучшим клубом Лондона. Если в прошлой кампании тренерский штаб Дэвида Мойеса пытался спасти Вест Хэм от вылета, то сейчас лондонский клуб вполне может зацепиться даже за Лигу чемпионов.

Надежная оборона наряду с быстрыми контратаками, основанными в большинстве своем на элементе неожиданности, — главные козыри сегодняшнего Вест Хэма. Да, такой стиль футбола привлекателен лишь непродолжительными периодами во время матчей, но ведь это дает свой результат. Правда, в последнее время у "молотобойцев" наблюдается недостаток концентрации, что наглядно было продемонстрировано в поединках против Арсенала (3:3) и Вулверхэмптона (3:2), да и выбывший из-за травмы ключевой форвард команды Майкл Антонио — большая потеря в преддверии предстоящего противостояния с "лисами".

Что касается Лестера, подопечные Брендона Роджерса ведут непосредственную борьбу за высшие места практически с первых туров чемпионата, и, несмотря на систематические и многочисленные травмы ключевых футболистов, им удается всячески избегать игрового кризиса в плане результатов. "Лисы" вполне могут занять место в топ-4 и выступить в качестве представителя Англии в Лиге чемпионов в следующем сезоне, ведь после 30-ти туров они уступают в турнирной таблице только Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Да, в последнем поединке АПЛ Лестер потерпел поражение от лидирующих "горожан" со счетом 0:2, но до этого команда Роджерса обыграла Шеффилд Юнайтед и Брайтон, при этом главным успехом стал выход в полуфинал Кубка Англии благодаря уверенной победе над Манчестер Юнайтед.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Брендона Роджерса. Так, на победу Лестера предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Не сыграют: Масуаку, Огбонна, Райс, Антонио — Морган, Ундер, Джастин, Барнс, Сеюнджю.

Под вопросом: Рэндольф — ...