Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg представляют анонс матча 33-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 33-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Ньюкасл.

Ливерпуль — Ньюкасл

Суббота, 24 апреля, 14:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После вылета из Лиги чемпионов от мадридского Реала на стадии 1/4 финала для Ливерпуля приоритетом остается попадание топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии. Нет никаких сомнений, что именно это является единственным способом для подопечных Юргена Клоппа спасти провальный для себя сезон, однако на данном этапе они располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 53 набранных очка.

В 2021 году Энфилд не стал крепостью для Ливерпуля. Многочисленные неудачи ожидали "красных" на их собственной арене, но прервать данную неутешительную тенденцию удалось в позапрошлом поединке АПЛ против Астон Виллы, когда одержать победу удалось только благодаря голу Алекса-Арнольда в заключительные минуты встречи. В прошлом же туре Ливерпуль в концовке поединке упустил минимальную победу над Ньюкаслом и теперь стремится реабилитировать в матче с одним из аутсайдеров турнира.

Да, Ньюкасл в текущем сезоне является одним из главных претендентов на понижение классе и вылет в Чемпионшип, однако команда Стива Брюса после 32-х туров располагается на 15-й строчке турнирной таблице, а в последних матчах набрала неплохую форму.

После разгромного поражения от Брайтона "сороки" сперва сыграли в, можно сказать, сенсационную ничью с Тоттенхэмом, а после разобрались с прямым конкурентом за сохранение прописки в АПЛ — Бернли, а в прошлом туре одолели команду из зоны еврокубков — Вест Хэм. Понятно, что и для Ливерпуля подопечные Стива Брюса не станут легкой прогулкой, но все-таки класс мерсисайдцев выше.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 11,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,50.

Не сыграют: Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон, Филлипс — Хейден, Лассельс, Дарлоу, Фрейзер.

Под вопросом: Джонс — Сен-Максимен.