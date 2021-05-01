Вашему вниманию онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль, Getty Images
01 мая 2021, 12:27
В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед будет противостоять Ливерпулю на Олд Траффорд.
Стоит отметить, что предстоящий поединок станет 208-м в истории взаимоотношений данных клубов (82 победы Манчестер Юнайтед, 58 ничьих, 67 побед Ливерпуля).
Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится 2 мая, начало встречи — в 18:30 по киевскому времени.
На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.