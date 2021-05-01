Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 34-го тура чемпионата Англии.

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние между Кристал Пэлас и Манчестер Сити, которое состоится на лондонском стадионе Селхерст Парк.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити

Суббота, 1 мая, 14:30. Селхерст Парк, Лондон. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Несмотря на то, что поединки Кристал Пэлас редко вызывают эстетическое удовольствие ввиду прагматичного и оборонительного стиля игры команды, подопечным Роя Ходжсона удается регулярно набирать очки и занимать 13-ю строчку в турнирной таблице. В принципе, на большее в исполнении "орлов" никто и не рассчитывал перед стартом сезона.

Кристал Пэлас можно назвать уникальной командой, футбол которой явно невзлюбят поклонники атакующего стиля и большого количества забитых мячей. "Орлы" вполне могут провести весь матч в обороне, но в конечном итоге одержать победу благодаря единственному реализованному моменту. Правда, последние результаты подопечных Ходжсона трудно назвать успешными, однако и уровень соперников нельзя назвать проходным. Если матч с Эвертоном игрокам Кристал Пэлас удалось свести вничью, то потом избежать поражений от Челси и Лестера оказалось невыполнимой задачей.

Думаю, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Манчестер Сити проводит невероятный сезон. Это отображается не только в качестве игры команды Хосепа Гвардиолы, но и в результатах. "Горожане" уже успели завоевать свой излюбленный Кубок английской лиги, обыграв в финале лондонский Тоттенхэм, тогда как в рамках Лиги чемпионов первый полуфинальный матч против Пари Сен-Жермен завершился для них победой в Париже со счетом 2:1.

В английской Премьер-лиги положению Манчестер Сити также может смело позавидовать любая команда. О чемпионстве коллектива Гвардиолы говорят уже давно, при чем небеспочвенно. Открыв от второго места, на котором располагается Манчестер Юнайтед, составляет десять очков, и вряд ли "горожане" упустят такое преимущество за несколько туров до окончания чемпионата.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,33, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 9,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,50.

Не сыграют: Сако, Томкинс, Хеннеси, Фергюсон — Стоунс.

Под вопросом: Кэхилл, Уикхэм, Макартур — ...