Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 34-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 34-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Фулхэм.

Челси — Фулхэм

Суббота, 1 мая, 19:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Довольно трудно отрицать факт того, что приход Томаса Тухеля на пост главного тренера "пенсионеров" вместо Фрэнка Лампарда стал правильным решением. Команда не просто пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, но и весьма регулярно демонстрирует успешные выступления в АПЛ, однако минимальная задача на сезон еще не выполнена, поэтому расслабляться пока слишком рано.

Благодаря минимальной победе в прошлом туре чемпионата Англии над Вест Хэмом, который является прямым конкурентом "пенсионеров" в борьбе за зону Лигу чемпионов, Челси удалось вернуться в топ-4 турнирной таблицы, но на данном отрезке сезона любая незначительная оплошность может дорого стоить любому коллективу. Да и в целом, "пенсионеров" еще ожидает ответный матч с мадридским Реалом в рамках полуфинала Лиги чемпионов, поэтому вряд ли Томас Тухель задействует полностью боеспособный состав против одного из аутсайдеров турнира.

Фулхэму, как и "синим", есть что терять, поэтому каждая победа для них — на вес золота. После 33-х туров "дачники" располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице, из-за чего рискуют вновь понизиться в классе и вернуться в Чемпионшип, где они выступали годом ранее. Открыв от Брайтона, находящегося на грани "безопасной зоны", составляет аж семь пунктов, поэтому коллективу Скотта Паркера придется надеется не только на собственные силы, но и потерю очков конкурентов.

Впрочем, несмотря на чрезмерную мотивацию, слабо верится в успех Фулхэма против Челси. К имеющимся кадровым проблемам "дачников" прибавится еще и арендованный у "пенсионеров" полузащитник Рубен Лофтус-Чик, который банально не сможет выступить против собственного клуба. Надеяться тренерскому штабу Паркера придется на свои быстрые фланги, а также на то, что соперник все-таки полностью сделает ставку на ответный матч против Реала в Лиге чемпионов.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,52, тогда как потенциальный успех Фулхэма оценивается показателем 7,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Не сыграют: Ковачич, Рюдигер — Керни, Конголо, Лофтус-Чик, Тете

Под вопросом: ... — Родак.