Ливерпуль не готов предложить контракт всем троим.
Мане, Фирмино, Салах, getty images
22 июля 2021, 00:26
Ливерпуль находится в процессе продления контрактов со своими лидерами, но возникли трудности.
Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы планируют подписать новые соглашения лишь с двумя из трио — Салах, Мане, Фирмино.
Обусловлено это тем, что каждому из них уже по 29 лет, их действующие контракты в силе еще по два года, а английский клуб не готов обременять себя возрастными футболистами с большой зарплатой.
Источник утверждает, что, скорее всего, команду покинет Роберто Фирмино, тогда как Мохаммед Салах — фаворит для Ливерпуля.
Напомним, что Ливерпуль не может достичь прогресса в переговорах о продлении контракта Джордана Хендерсона.