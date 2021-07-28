Англия

Принципиальные соперники совершили редкий переход.

Согласно сообщению от французской ячейки фанатов Манчестер Юнайтед, клубу удалось заключить соглашение с 16-летним голкипером Ливерпуля Итаном Эннисом, который в прошлом сезоне восемь раз выходил на игры в английской Премьер-лиге среди юношей возрастом до 18 лет.

Однако, наиболее интересным моментом в данном трансфере является тот факт, что он стал первым непосредственным контактом между "красными" и "Красными дьяволами" за последние 57 лет, когда в 1964-м году Фил Чизналл прошел по обратному пути.

Свои ощущения от подобного трансфера тогда еще юный Чизналл описал так: "В Юнайтед я спокойно завтракал перед тренировкой. В Ливерпуле я такого не мог себе позволить — просто потому что еда не задержалась бы в моем желудке".

Предыдущей попыткой Ливерпуля нарушить эту долгосрочную традицию были переговоры относительно Габриэля Хайнце в 2007-м году, однако Юнайтед предпочел продать своего футболиста в мадридский Реал.