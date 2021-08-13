Англия

Football.ua представляет анонс матча-открытия нового сезона английской Премьер-лиги.

По итогам финала Евро-2020 футбол так и не вернулся домой, как этого хотели фанаты из Туманного Альбиона, но, к счастью, это никоим образом не относится к нашей любимой английской Премьер-лиге. Она возвращается! Новый сезон АПЛ откроет поединок лондонского Арсенала, который отправится в гости к одному из новичков "элиты" английского футбола, Брентфорду.

Брентфорд — Арсенал

Пятница, 13 мая, 22:00. Брентфорд Комьюнити, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливерp. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Брентфорд обратил на себя внимание любителей английского футбола еще до того, как сумел повыситься в классе. В первую очередь, это связано с атакующим и зрелищным стилем футбола, который позволил подопечным Томаса Франка стать лучшей командой минувшего сезона Чемпионшипа по количеству забитых мячей (79 голов). Даже Норвичу, выигравшему по итогу "золотые" медали второго английского дивизиона и имевшему тогда в своем распоряжении лучшего игрока турнира, Эмилиано Буэндию, не удалось превзойти показатель Брентфорда (75 голов). И это с учетом, что зимой 2021 года "пчелы" продали своего экс-лидера Саида Бенрахму в Вест Хэм за 23 миллиона евро.

И, конечно, такая высокая результативность "пчел" — это главная "вина" нападающего Айвена Тоуни, который в свои 25 лет провел в АПЛ всего 10 минут в двух матчах за Ньюкасл, но именно он имеет все шансы стать главным открытием нового сезона в английском первенстве. Его статистика результативных действий за Брентфорд говорит сама за себя: 52 матча, 33 гола и 10 ассистов.

Арсенал, в свою очередь, хоть и выступит в предстоящем матче с "пчелами" в качестве гостевой команды, но добираться "канонирам" до стадиона Брентфорд Комьюнити нужно будет всего каких-то полчаса, что уже фактически исключает появление физической усталости у игроков из-за длительного перелета или переезда. А конкретно искать оправдания в усталости тренерскому штабу Микеля Артеты будет непросто по ходу всей кампании, ведь Арсенал впервые за 26 лет не попал в еврокубки и получит некоторое преимущество над прямыми конкурентами ввиду имеющейся возможности сконцентрироваться только на внутренних турнирах.

Если главной силой Брентфорда в сезоне-2020/21 был забивной Тоуни, то Арсеналу как раз не хватало остроты в финальной трети и количества опасных ударов по воротам соперника. Но, возможно, кто-то даже удивиться, с обороной у подопечных Микеля Артеты более менее наладилось, если не считать появляющихся временами курьезных "привозов" из-за глупейших индивидуальных ошибок. Если бы не эти оплошности, то Арсенал вполне мог побороться даже за топ-4 за счет успешно проведенной второй половины сезона. Настолько противоположной первой половине, что по итогам АПЛ-2020/21 меньше коллектива Артеты пропустили голов только две команды: Манчестер Сити (чемпион Англии) и лондонский Челси (победитель Лиги чемпионов).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,87, тогда как потенциальный успех Брентфорда оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Йенсен, Дасилва — Габриэль, Партей, Нкетиа.

Под вопросом: Тоуни — Холдинг.

Интересные факты

- Арсенал впервые сыграет с Брентфордом в чемпионате Англии с мая 1947 года — тогда "канониры" одержали победу на счетом 1:0;

- Предстоящий матч Брентфорд — Арсенал — третий в истории АПЛ, который состоится в пятницу 13-го (последний был в апреле 2001 года);

- Арсенал в четвертый раз в своей истории участвует в матче-открытия сезона АПЛ. Все прошлые три раза лондонцы одерживали победы: 1) Вест Бромвич, сезон-2008/09; 2) Лестер, сезон-2017/18; 3) Фулхэм, сезон-2020/21;

- Николя Пепе может повторить достижение Робина ван Перси, если оформит в ворота Брентфорда дубль (три дубля подряд в матчах АПЛ).

прогноз 1:3

Никита Евтушенко, Football.ua