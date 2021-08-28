Англия

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Ливерпуль сыграет дома против лондонского Челси в центральном поединке третьего тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль — Челси

Среда, 28 августа, 19:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия). Трансляция — телеканал Setanta Sports и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv.

Первая действительно статусная игра в новом сезоне АПЛ пройдет между командами, которые после стартовых двух туров идут ноздря в ноздрю в турнирной таблице. Соперники у Челси, возможно, в чем-то были даже чуть сложнее на старте — так или иначе, но статус дерби должен был давать дополнительную подпитку Арсеналу, даже несмотря на его удручающее состояние (2:0). А вот с Кристал Пэлас подобного эффекта совершенно не наблюдалось, поэтому "синие" забрали свои три очка также спокойно, как это сделал их будущий соперник в противостояниях против Норвича (3:0) и Бернли (2:0).

У Юргена Клоппа перед этой игрой, да и, скорее всего, после ее завершения, будет возможность вновь вспомнить о том, что оппоненты по чемпионской гонке тратят куда большие средства, нежели "красные" при работе на трансферном рынке. Универсальное оправдание могло бы и сработать, но только не в ситуации, когда на команду немецкого наставника будут смотреть заполненные трибуны родного Энфилда. Челси в последний свой визит на эту арену прошлой весной сумел увезти победу, поэтому будет вынужден дополнительно отстоять еще и тот результат.

Букмекеры считают фаворитом встречи Ливерпуль. Так, компания Фаворит предлагает на победу "красных" коэффициент 2,60. Победа лондонского Челси оценена в 3,01, а ничейный результат — 3,36.