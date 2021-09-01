Англия

Французский нападающий продолжит карьеру в Лондоне.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании Одсонна Эдуара, права на которого ранее принадлежали Селтику.

23-летний француз подписал с "орлами" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Эдуар обошелся Кристал Пэлас в 16,3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Одсонн Эдуар провел за Селтик 11 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассист.

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