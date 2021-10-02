Англия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги Брайтон примет на своем поле Арсенал.

Брайтон — Арсенал

Суббота, 2 октября, 19:30. Амекс, Брайтон. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Брайтон является одной из самых интересных команд чемпионата Англии, которой весьма трудно не симпатизировать. Под руководством Грэма Поттера "чайки" всегда пытаются играть первым номером и не подстраиваться под соперника, вне зависимости от его уровня.

По итогам прошлого тура Брайтон и вовсе мог возглавить турнирную таблицу АПЛ, однако осечка и итоговая ничья с Кристал Пэлас позволили подопечным Поттера расположиться лишь на шестой строчке. Возможно, для кого-то это станет удивлением, но по статистическим показателям "чайки" в прошлом сезоне недобрали 20 очков из-за своей слабой реализации. Будь тот же Мопе менее расточителен, то Брайтон должен был финишировать на пятой строчке (исходя из статистики), однако в итоге был вынужден довольствоваться только скромным 16-м местом.

Арсенал, в свою очередь, продолжает набирать обороты в английской Премьер-лиге после крайне неудачного старта сезона, вылившегося в три поражения кряду (от Брентфорда, Челси и Манчестер Сити). Пережив период травм ключевых исполнителей, команда Микеля Артеты, которая провела довольно активную летнюю трансферную кампанию, в сентябре продемонстрировала серию из трех побед кряду, а сам испанский специалист, впрочем как и Грэм Поттер, оказался в числе номинантов на награду лучшему тренеру месяца в АПЛ.

И если к минимальным победам над явным аутсайдерами в лице Норвича и Бернли еще оставались определенные вопросы, то вот последнее выступление Арсенала в дерби Северного Лондона оказалось выше всяких похвал. Микель Артета полностью переиграл главного тренера Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту, однако это не значит, что предстоящая встреча с Брайтоном станет для "канониров" легкой прогулкой. Даже наоборот, кажется, что противостояние с "чайками" на данном этапе, исходя из формы команд, — это более серьезное испытание для Арсенала, чем последний матч с Тоттенхэмом.

По версии букмекеров, небольшим фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Уэбстер, Альсате — Джака.

Под вопросом: Биссума, Мвепу, Уэлбек — ...

Интересные факты

- Нил Мопе забивал победный гол в двух из трех своих матчей против Арсенала в рамках АПЛ, тогда как Данни Уэлбек забивал в каждом из трех своих последних поединков с "канонирами".

- Арсенал может стать второй командой в истории Премьер-лиги, выигравшей четыре матча подряд после поражений в трех стартовых поединках сезона.

- Пьер-Эмерик Обамеянг забил пять голов в своих последних пяти матчах во всех соревнованиях, что больше, чем в его предыдущих 17 поединках за Арсенал.