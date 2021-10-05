Англия

Артета намерен усилить атакующую линию команды.

Главный тренер Арсенала Микель Артета продолжает перестройку "канониров".

Испанский специалист готовится к уходу Александра Ляказетта из команды и нашел замену французу в лице форварда Эвертона Доминика Калверт-Льюина. Тем не менее, боссы Арсенала могут столкнуться с нежеланием "ирисок" продавать одного из лидеров команды, чью стоимость Transfermarkt оценивает в 45 млн евро.

Вторым выбором на замену Ляказетту Артета видит форварда Астон Виллы Олли Уоткинса. В нынешнем сезоне футболист успел принять участие в пяти матчах АПЛ и сумел отличиться одним забитым мячом.

Трансферная стоимость 25-летнего англичанина составляет 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что Эвертон может взять в аренду полузащитника Манчестер Юнайтед.