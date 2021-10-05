Артета намерен усилить атакующую линию команды.
Доминик Калверт-Льюин, Getty images
05 октября 2021, 14:39
Главный тренер Арсенала Микель Артета продолжает перестройку "канониров".
Испанский специалист готовится к уходу Александра Ляказетта из команды и нашел замену французу в лице форварда Эвертона Доминика Калверт-Льюина. Тем не менее, боссы Арсенала могут столкнуться с нежеланием "ирисок" продавать одного из лидеров команды, чью стоимость Transfermarkt оценивает в 45 млн евро.
Вторым выбором на замену Ляказетту Артета видит форварда Астон Виллы Олли Уоткинса. В нынешнем сезоне футболист успел принять участие в пяти матчах АПЛ и сумел отличиться одним забитым мячом.
Трансферная стоимость 25-летнего англичанина составляет 32 млн евро.
Ранее сообщалось, что Эвертон может взять в аренду полузащитника Манчестер Юнайтед.