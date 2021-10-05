Англия

Сербский талант может перебраться в чемпионат Англии.

Сербский нападающий Фиорентины Душан Влахович заинтересовал Арсенал и Манчестер Сити.

Этим летом мадридский Реал предлагал за 21-летнего футболиста 51 млн евро, однако боссы "фиалок" ответили отказом, так как видели перспективу в талантливом форварде.

Тем не менее, форвард может вскоре сменить команду. В услугах Влаховича заинтересованы Манчестер Сити и Арсенал. Лондонский клуб готовится к уходу из команды Александра Ляказетта, в то время как команда Пепа Гвардиолы намерены усилить атакующую линию команды.

Фиорентина открыта к переговорам после того, как Влахович отказался продлевать контракт с клубом.

В прошлом сезоне футболист провел 37 игр в Серии А в составе Фиорентины, забив при этом 21 гол.